Professor é denunciado por abusos contra alunas em escola de Vera Cruz

Mães de alunas do Colégio Municipal Professora Dáulia Angélica de Souza Santos, na cidade de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador, denunciaram um professor de matemática por crimes sexuais. Segundo as vítimas, o homem teria tocado nas partes íntimas delas.

"Ela disse que estava na escola fazendo dever com uma colega, o professor veio por trás, passou a mão no ombro dela, perguntou se ela tinha alguma dúvida no dever e apalpou os seios dela. Ela, imediatamente, empurrou o braço dele e foi pro banheiro chorar", disse a mãe de uma das alunas à TV Bahia.

A mãe de outra aluna, de 11 anos, relata que a menina também foi vítima do professor. A mulher detalhou que a criança não quer ir para a escola e sente crises de ansiedade, vômitos e dor de cabeça desde o ocorrido em sala de aula este ano.

Em nota, a prefeitura de Vera Cruz, através da Secretaria de Educação, diz se solidarizar com os pais e alunas das crianças. O texto informa ainda que o professor, que é concursado, foi afastado das atividades.

"O caso segue acompanhado e investigado pela Polícia , com toda colaboração necessária. Priorizando o acolhimento, as estudantes foram encaminhadas para assistência psicológica e, em paralelo, foram promovidas reuniões educativas sobre o que efetivamente caracteriza o assédio", diz a nota.

A Polícia Civil não divulga detalhes da investigação, tendo em vista que o fato envolve menores de idade.