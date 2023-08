Bombeiros controlam incêndio em fábrica de refrigerantes em Alagoinhas

Um incêndio foi registrado, na tarde desta sexta-feira, 4, em uma fábrica de refrigerantes localizada na cidade de Alagoinhas (BA). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registros de feridos. O incêndio começou por volta de 15h30.

De acordo com a corporação do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas às 17h30. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.

O incêndio atingiu o equipamento de resfriamento que ficava em no alto do prédio e era isolado por uma estrutura de concreto. Após o fogo, o local ficou completamente destruído.