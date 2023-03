Nazaré promove 1ª edição da Feira Literária a partir desta sexta

Com o objetivo de valorizar e fortalecer a cultura local e popular, o município de Nazaré, no recôncavo baiano, promove a primeira edição da Festa Literária Internacional (Flina) entre os dias 10 a 12 de março. O evento fará uma homenagem ao poeta, professor e jornalista autodidata, Anísio Melhor, e terá uma programação de atividades gratuitas, como palestras, bate-papo com escritores, oficinas, lançamento de livros e saraus.

A festa também contará com o espaço “Flininha”, destinado a crianças com contação de histórias, lançamento de livros infantis e pinturas. “A Flininha será um momento mágico para despertar nas crianças o prazer da leitura, reforçando a importância do livro como disseminador do conhecimento”, relata Ana Lúcia dos Santos Soares, curadora da Flina. O encontro é uma realização do Museu de Nazaré.