Adolescente indígena é encontrado morto em praia no sul da Bahia

Um adolescente indígena de 16 anos foi encontrado morto em uma praia em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, na madrugada de segunda-feira, 25. O jovem foi identificado pela Polícia Civil como Dennis Kawhã Santos da Cruz.

De acordo com a Polícia Militar, pms do 8º BPM foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia na avenida Beira Mar. No local, já encontraram o garoto sem vida.

Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava sinais de espancamento, e teve a cabeça atingida por um objeto de madeira e concreto.

A Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália apura a autoria e motivação do crime.