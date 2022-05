Após 72h, bombeiros seguem combate a incêndio em supermercado

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) entraram alcançaram na manhã desta segunda-feira, 11, mais de 72 horas de atuação, ou seja três dias, tentando apagar completamente o incêndio que atingiu um supermercado no imóvel no bairro Conveima II em Vitória da Conquista (veja vídeo abaixo).

Os bombeiros militares do 7°GBM/Vitória da Conquista permanecem monitorando e combatendo pequenos focos de incêndio. De acordo com o CBMBA, o incêndio não tem risco de se alastrar, mas devido a extensão da área ainda são visualizados pontos isolados de incêndios.

A grande dificuldade dos bombeiros em colocar fim ao incêndio é devido ao colapso de de parte da cobertura, o que não oferece segurança e dificulta o acesso das equipes aos locais específicos.

O incêndio, que começou por volta das 8h de sexta, atingiu inicialmente o galpão onde ficam as máquinas empilhadeiras, baterias e materiais inflamáveis. Por isso, o fogo se espalhou rapidamente por toda a estrutura do local, de aproximadamente 30 mil metros quadrados.

Havia funcionários e clientes no local quando o fogo começou, mas ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

