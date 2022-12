Médico e paciente trocam socos em clínica particular na Bahia

Um médico trocou socos com um paciente numa clínica particular de Porto Seguro, no sul da Bahia. A briga aconteceu nesta quarta-feira, 7, e foi registrada em vídeo por pessoas que estavam no local.

A Med Clínica, onde a confusão aconteceu, afirmou que o homem esperava atendimento para exames de rotina quando começou a confusão. O paciente teria sido informado de que o atendimento obedecia a ordem de chegada.

Segundo testemunhas, o paciente teria se dirigido ao médico de forma desrespeitosa antes de agredir o profissional, que revidou. Não há informações se o caso foi registrado em delegacia.

Veja o vídeo:

Reprodução