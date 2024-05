Muniz ressalta importância da sustentabilidade para Salvador | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB) comentou, durante entrevista na “Sala A TARDE”, na manhã desta quinta-feira, 16, a relevância de debates sobre sustentabilidade para a capital baiana.

“[É] importante o debate deste tema, para que Salvador também encontre soluções para os seus problemas, para diminuir a quantidade de riscos ambientais”, iniciou o líder da Casa.

Muniz esteve presente nesta quinta, no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento acontece nos dias 16 e 17 de maio, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

Sobre o evento, o presidente disse ser “muito importante para a cidade de Salvador”. “Precisamos tirar daqui conhecimento para que a gente consiga fazer algo, para que venha beneficiar o meio ambiente. Nós temos o interesse que a cidade cresça, mas queremos que ela cresça com sustentabilidade.”

“Espero que desse Congresso nós possamos ter o conhecimento de algo e fazer com que isso aconteça”, concluiu, após parabelizar o evento.

