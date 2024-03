Em apenas três meses, Brasil supera números de dengue em 2023 | A TARDE

O Ministério da Saúde registrou, nesta sexta-feira, 15, 1.684.781 de casos prováveis de dengue contabilizados desde o início de 2024. O número é maior que todo o saldo de 2023.

No ano passado, segundo o painel de arboviroses do governo, foram registrados 1.658.814 casos prováveis -a soma entre casos confirmados e em investigação- da doença. Até março do ano passado, o Brasil contabilizava 671.185 casos prováveis de dengue, um número 151% menor do que o atual.

O ano de 2024 já é o segundo pior da série histórica em casos de dengue no país. O ano com maior número de casos foi 2015, quando o Ministério da Saúde registrou 1.688.688 casos prováveis da doença.

Apesar de uma alta taxa de contaminação, o agravamento pela doença é menor se comparado a anos anteriores. Em 2023 foram registrados 1.094 óbitos por dengue ao longo de todo o ano, o pior número da história, enquanto em 2024, são 513 mortes confirmadas até o momento.