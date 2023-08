Idosos que fazem sexo podem ter melhor saúde cognitiva, aponta estudo

Pesquisadores do Hope College Michigan, nos Estados Unidos, apresentaram, em agosto, um estudo que mostra um bom motivo para os idosos fazerem sexo: a prática frequente pode ajudar a manter o cérebro saudável, preservando as funções cognitivas.

“A frequência sexual é importante em idosos porque, independente da qualidade sexual, o sexo é benéfico para a saúde”, escreveram os cientistas em um artigo publicado no Journal of Sex Research.

Os pesquisadores analisaram dados de 1.683 mulheres e homens com idades a partir de 62 anos que participaram de um levantamento populacional de longo prazo dos EUA chamado "Projeto Nacional de Vida Social, Saúde e Envelhecimento'.

No estudo, foi possível avaliar as pontuações de testes cognitivos em diferentes áreas, incluindo memória de trabalho, atenção e habilidades visuoespaciais.

Os participantes que afirmaram ter uma vida sexual “muito prazerosa e satisfatória” tiveram os melhores resultados em testes de avaliação da saúde cognitiva cinco anos depois, em comparação com os demais voluntários da pesquisa. Os pesquisadores acreditam que a resposta pode estar na regulação do estresse durante e após o sexo, acreditam.

“O estresse impede a nova formação de neurônios (neurogênese) no hipocampo, uma área do cérebro associada à memória. Adultos mais velhos que têm atividades sexuais satisfatórias podem experimentar diminuição do estresse, protegendo a neurogênese”, explicam os autores da pesquisa.

O sexo e o orgasmo também estão relacionados à liberação de uma onda de dopamina no cérebro. “Assim, as pessoas com relacionamentos sexualmente mais satisfatórios podem experimentar níveis mais elevados do hormônio do prazer, que tem sido associado à melhora da memória em adultos mais velhos”, afirmam.