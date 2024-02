Salvador recebe curso de 'Cuidados Paliativos e Psicologia' | A TARDE

Estão abertas as inscrições para o curso 'Cuidados Paliativos e Psicologia: Faces sensíveis do cuidado'. As aulas são presenciais, ministradas um sábado de cada mês, com início no mês de março e término em dezembro de 2024, na rua Guillard Muniz, 115, bairro da Pituba.

São 10 módulos divididos nos seguintes temas:

- Primeiro módulo (março): Aspectos subjetivos e repercussões psíquicas do adoecer;



- Segundo módulo (abril): As dimensões da afetividade no cuidado;



- Terceiro módulo (maio): Olhares sobre o sintoma que cuidamos: o que se revela e o que se esconde?



- Quarto módulo (junho): O cuidado espiritual na abordagem da paliação e a utilização do modelo diamante na assistência ao paciente;



- Quinto módulo (Julho): Vivência sobre o tempo e espaço do cuidado;



- Sexto módulo (agosto): Apegos e vínculos nas nuances do cuidado;



- Sétimo módulo (setembro): Um passeio pelas síndromes depressivas, maníacas, ansiosas e neuróticas e implicações na abordagem paliativa;



- Oitavo módulo (outubro): Lutos, perdas e dores;



- Nono módulo (novembro): Abordagem do sofrimento nas dimensões espirituais e emocionais;



- Décimo módulo (dezembro): Existir como sujeito de vida, morte e sonhos;

As inscrições devem ser feitas pelo whatasapp da organização: (71) 98242-2102 ou presencialmente na Rua Guillard Muniz, 115, Pituba - fica na rua do Colégio Estadual Rafael Serravale. Casa verde claro com muro cinza, em frente ao Edifício Jequitibá.