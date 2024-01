Já é 2024! Veja comemorações de Ano Novo pelo mundo; vídeos | A TARDE

Enquanto os brasileiros esperam ansiosamente pelas 0h de domingo, já é Ano Novo em alguns lugares do mundo. Os primeiros países a celebrar 2024 ficam na região do Pacífico e da Oceania.

Em seguida, comemoram o réveillon os países da Ásia, da África e da Europa. Kiribati, Samoa, Polinésia Francesa, Tonga e Ilha Carolina são alguns dos lugares onde 2024 chega antes, devido ao fuso horário mais adiantado.

Em contrapartida, os últimos territórios a receberem o Ano Novo são a Samoa Americana, Ilha Baker e Ilha Howard.

Confira os registros da chegada do Ano Novo pelo mundo:

Nova Zelândia





Reprodução | Redes Sociais

Austrália





Reprodução | Redes Sociais

Que horas chega o ano novo pelo mundo?

12h no Japão;

13 em Pequim, China;

14h em Jacarta, Indonésia;

16:30 em Nova Deli, Índia;

17h em Dubai, Emirados Árabes Unidos;

18h na Arábia Saudita e em Moscou, capital da Rússia;

19h na Grécia e no Egito;

20h na Alemanha, Itália e França;

21h em Portugal e na Inglaterra.

Algumas regiões do Brasil celebram o Réveillon em horários diferentes:

23h em Fernando de Noronha;

1h do dia 1º de janeiro, no fuso do Amazonas;

2h do dia 1º de janeiro, no fuso de Acre.