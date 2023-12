Lore Improta e Léo Santana promovem evento com Carlinhos Brown | A TARDE

Lore Improta e Léo Santana vão promover a primeira edição do baile de gala "Noite de Aclamação". O evento será realizado na Casa Pia, em Salvador, no dia 29 de janeiro. A iniciativa visa arrecadar fundos para as obras Irmã Dulce.

Visando celebrar a riqueza da cultura baiana, o evento terá como tema "De todos os Santos, Encantos e Axé". A noite de gala contará também com show de Carlinhos Brown e participações especiais.

"Reconhecer os nossos, nossa cultura e especialmente nossa história e como chegamos aqui como um estado rico, com um carnaval tão desejado é um dos maiores objetivos dessa festa. Estou dando continuidade a muitos outros irmãos que abriram um espaço”, destaca Léo Santana.

“O que sou vem de quem me espelho e especialmente da minha terra. Este baile é uma oportunidade de retribuir às pessoas da Bahia toda generosidade e amor que possuem pela minha família, além de agradecer por me levarem a lugares que nunca achei que pudesse ocupar”, completa o músico.

A festa terá também uma exposição que estará presente em todo o espaço, bem como intervenções artísticas fazendo referência a grandes personalidades da história do Axé Music para a cultura da Bahia.