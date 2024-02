Saulo realiza show gratuito neste domingo | A TARDE

O domingo será de festa e solidariedade na orla da Pituba, com a realização da edição beneficente do evento Saulo, Som e Sol. O show ocorrerá gratuitamente no anfiteatro do Jardim dos Namorados, às 15h30, e será voltado para ajudar a Casa do Caminho - Pronto Atendimento Espírita, instituição em Sussuarana que desenvolve trabalho social na capital baiana.

Por isso, Saulo pede que os fãs levem alimentos não perecíveis para serem entregues à entidade. “Será um ‘Saulo, Som e Sol’ para a pipoca, ajudando a Casa do Caminho”, diz o cantor, que comanda hoje, às 19h, o Ensaio da Pipoca de Saulo, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Os ingressos são vendidos no Sympla, entre R$ 50 e R$ 100. O evento também é beneficente e terá o lucro revertido para o Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico.

Além desses shows, o artista estará presente no Carnaval, puxando a tradicional Pipoca de Saulo, no circuito Osmar (Centro da cidade). As apresentações, com direito a muito pó colorido, serão na sexta (9) e na terça-feira (13).

Maga veste figurinos dos Meninos Rei

O retorno da ministra da Cultura Margareth Menezes como cantora à folia soteropolitana terá um toque especial no figurino, que é assinado pela marca baiana Meninos Rei, dos irmãos Céu e Júnior Rocha. As peças apostam no maximalismo, volume, cores marcantes e estampas africanas. “Margareth foi uma das primeiras artistas a acreditar e vestir Meninos Rei e ficamos muito felizes que estejamos juntos nessa grande volta dela ao Carnaval”, resume Júnior Rocha.

O primeiro figurino, um vestido vermelho com franjas, será usado na sexta (9), no show no Expresso 2222. No sábado, ela puxará o Trio da Cultura, com Gilberto Gil e Chico César, e usará um look que faz uma ode à cultura brasileira e à ancestralidade, com um vestido verde-amarelo de tecidos da Guiné-Bissau. Já na segunda, para uma apresentação no Pelourinho, a peça será bem colorida.

Croquis do figurino de Margareth Menezes para o Carnaval 2024 | Foto: Meninos Rei/ Divulgação

Grupo Caxerê completa 21 anos de celebração à Iemanjá

Idealizada pelo produtor cultural Igor Caxixi, a ‘Oferenda Musical do Caxerê para Yemanjá’ reunirá cerca de 100 percussionistas amanhã, às 9h, próximo ao largo da Mariquita, para festejar a Rainha do Mar. O cortejo se destaca por levar ritmos nordestinos, com células do ijexá e do afro-rock, para as ruas do Rio Vermelho.