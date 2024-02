Shopping faz competições de cosplay e Just Dance neste fim de semana | A TARDE

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, recebe, neste fim de semana, a primeira edição do “BSC Geek”, promovida pelo Boulevard Shopping Camaçari. O festival gratuito, que ocorrerá na praça de alimentação do centro de compras, terá início nesta sexta-feira, 26, e seguirá até domingo, 28, com um concurso de cosplay e um campeonato de Just Dance.

Para participar das competições, os interessados devem acessar o link https://linktr.ee/bscgeek para garantir a inscrição, assim como conferir o regulamento e a premiação. As vagas são limitadas.

O “BSC Geek”, além das competições, permitirá ainda uma imersão na cultura pop, com jogos gratuitos, quiz e bate-papos sobre histórias em quadrinhos, mangás, animes, livros, séries, filmes e muito mais.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (26/01)

Das 10h às 14h - Freeplay de Just Dance

Das 14h às 17h - Aquecimento do Campeonato Just Dance

Sábado (27/01)

Das 10h às 13h - Freeplay de Just Dance

Das 13h às 14h – Bate-papo com “cosplayers”

Das 14h às 14h30 - Quiz valendo brindes

Das 14h30 às 16h30 - Desfile de cosplay

Das 16h30 às 17h - Resultado do desfile

Domingo (28/01)

Das 10 às 13h - Campeonato de Just Dance

Das 13h às 13h30 - Bate-papo com “just dancers”

Das 13h30 às 17h - Campeonato de Just Dance