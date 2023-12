Tony Salles e Léo Santana lançam primeira colab juntos; veja clipe | A TARDE

A Banda Parangolé promete entregar um super hit neste verão. O grupo, liderado por Tony Salles, está apostando no single “Perna Bamba”, que conta com a participação especial do cantor Léo Santana.

“É a primeira vez que estou gravando uma música com esse cara incrível e tô muito feliz porque o resultado ficou surreal!”, disse o anfitrião. A colab integra o EP Diferentão, que traz sete músicas, sendo quatro inéditas e três regravações, e já se encontra disponível nas plataformas digitais, nesta sexta-feira, 15.

O clipe de “Perna Bamba” também foi lançado nesta sexta no canal do YouTube da Banda Parangolé. O audiovisual foi produzido pela empresa 42 polegadas, com coreografia de Fe Pacheco e styling de João Caldas. A autoria da música ficou por conta de um super time de compositores composto por Shylton Fernandes, Tinho WT, Lucas Medeiros, Gabriel Cantini, Breno Major, Gabriel BK, Newton Fonseca e Batidão Stronda.

Confira o clipe