Alunos comemoram partipação em Encontro Estudantil da Rede Estadual | A TARDE

Um momento para comemorar e mostrar o resultado do esforço durante todo o ano. Foi assim que os estudantes encararam a participação na Mostra de Projetos da Rede Estadual de Ensino, que ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador. O encontro reúne trabalhos nas áreas de ciências, tecnologia, cultura e artes.

Dentre as atividades ao longo do encontro, estão apresentações de peças teatrais. Os estudantes do Colégio Estadual do Campo de Botuporã, no interior da Bahia, vão apresentar uma peça que retrata o apego das crianças com as novas tecnologias.

“Nosso tema é brincadeira de criança. A gente vai retratar sobre as crianças de antigamente, que tinham o hábito de brincar na rua e ao longo do tempo as gerações foram perdendo essa características”, contou ao Portal A TARDE o estudante Natanael, que integra a equipe que vai apresentar a peça.

Uma peça retratando a história da obra de “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto, também faz parte do cronograma e será encenada por alunos de Jequié (BA).

“A gente sabe que há alguns anos o Sertão passou por uma grande seca e batalhas e a obra fala sobre isso. A gente decidiu fazer uma homenagem e contar a história de Morte e Vida Severina. Vou representar “a morte”e teremos também os retirantes e as severinas”, explicou a estudante Islande.

Além das peças teatrais, estão sendo montados 492 stands distribuídos nos anéis internos da Arena Fonte Nova, onde acontecerão as apresentações dos projetos finalistas selecionados nas etapas escolar e territorial. Trinta stands serão destinados à juventude rural; 162 para a Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (Feciba); e 300 para os Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica, que terá 900 expositores.

O evento contará ainda com três auditórios: um voltado para o encontro de Líderes de Classe e encontro de Jovens Ouvidores; outro para as apresentações do projeto Produção de Vídeos Estudantis (Prove) e mais um destinado às apresentações dos projetos Tempos de Arte Literária (Tal) e Festival Estudantil de Teatro (Feste).

No foyer, estarão expostas as obras dos projetos Artes Visuais Estudantis (Ave) , Educação Patrimonial e Artística (Epa).