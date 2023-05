Aos 83 anos, Al Pacino vai ser pai pela quarta vez

O ator Al Pacino, de 83 anos, vai ser pai mais uma vez, segundo informações confirmadas por seus representantes ao TMZ e à revista "People". Esse será o quarto filho do consagrado artista.

De acordo com as publicações, a namorada do ator Noor Alfallah, de 29 anos, está grávida de oito meses. Ela é 54 anos mais nova do que Al Pacino. Segundo o TMZ, Noor já teve relacionamentos com Mick Jagger e com o investidor bilionário Nicolas Berggruen.

Al Pacino tem outros três filhos: Julie Marie, de 33 anos, com sua ex-namorada Jan Tarrant, e os gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos, com Beverly D'Angelo, com quem ele teve um relacionamento entre 1997 e 2003.