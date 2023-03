Após assédio de produtor, Grace Van Dien decide dar pausa na carreira

Um dos destaques da série original da Netflix 'Stranger Things', a atriz Grace Van Dien, que interpretou a Chrissy, decidiu interromper a carreira depois de sofrer assédio de um produtor.

Em uma live recente na Twitch, plataforma de conteúdo ao vivo, a artista disse através da conta BlueFille, onde joga Fortnite e Valorant, que um produtor perguntou se ela toparia fazer um "ménage à trois" com ele e uma garota de programa.

“Um dos últimos filmes que fiz, um dos produtores me pediu para... Tipo, ele contratou uma garota com quem estava saindo e, então, fez ela perguntar se eu faria uma ménage com eles. E tipo, esse era o meu chefe. Eu não fiz isso e chorei e fiquei muito chateada”, disse a atriz, de acordo com o portal. Van Dien disse que ainda disse que recusou “nas últimas duas semanas e meia quatro filmes”.

#StrangerThings star Grace Van Dien says she’s focusing on Twitch streaming instead of acting after a producer asked her for sexual favors. pic.twitter.com/rIZh713u9H — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2023

“Eu vi que algumas pessoas estão chateadas comigo por recusar projetos de atuação e decidi fazer streams, mas o fato é que nos últimos projetos em que trabalhei, não tive as melhores experiências," continuou Grace Van Dien.

Posteriormente, a atriz de 26 anos revelou que irá se dedicar aos vídeos na Twitch, uma vez que ela se sente mais segura. "Com o streaming, eu escolho com quem saio, com quem falo e etc [...] É assim que é melhor para minha saúde mental", finalizou.