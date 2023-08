Após Barbie, Polly, Hot Wheels e outros brinquedos vão ganhar filmes

Com o sucesso de "Barbie", ficou comprovado que a Mattel e outras empresas de brinquedos podem ter, no cinema, a oportunidade de mais lucro ao transformar alguns dos seus produtos mais famosos em longas. O start, inclusive, já foi dado pelas gigantes do entretenimento.

Dirigido por Greta Gerwig, Barbie já arrecadou impressionantes US$ 155 milhões apenas nos EUA (mais de R$ 700 milhões), se tornando a maior estreia do fim de semana de 2023 e a maior estreia de uma diretora. No Brasil, o live-action levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas e arrecadou cerca de R$ 84 milhões só no país.

Marca detentora da boneca, a Mattel possui, segundo a Variety, ao menos 14 projetos no cinema, incluindo um filme da boneca Polly Pocket, que será estrelado por Lily Collins. Mas ela não é a única: a Hasbro também prepara lançamentos nas telonas.

Confira a lista com alguns dos projetos que já foram anunciados pelas duas empresas e seus estágios de produção:

Polly Pocket

Em 2021, a revista "Variety" divulgou que a linha de mini bonecas criada pela Bluebird Toys e adquirida pela Mattel em 1998 terá seu próprio filme. O projeto será escrito e dirigido por Lena Dunham, conhecida como a criadora da série "Girls", e será estrelado e produzido por Lily Collins, famosa por seu papel em "Emily in Paris".

A trama do filme gira em torno de uma jovem que desenvolve uma amizade com uma mulher de tamanho diminuto, dando destaque à figura "tamanho de bolso".

Lily Collins disse à "Variety" que o filme trará uma reintrodução divertida e contemporânea da personagem Polly ao mundo, trazendo esses pequenos brinquedos para a tela grande.

Em outubro de 2022, Lena Dunham revelou ao The Hollywood Reporter que estava finalizando seu segundo rascunho do roteiro.

Hot Wheels

O longa-metragem baseado na marca de carros em miniatura Hot Wheels, encontra-se atualmente em fase de produção do roteiro. Em 2022, foi anunciado que o filme contará com a participação de J.J. Abrams, famoso criador da série "Lost" e produtor da última trilogia de "Star Wars".

De acordo com a revista "Variety", a produção do filme ficará a cargo de Abrams. Assim como “Barbie”, o projeto será uma colaboração entre a Mattel Films e a Warner Bros. Pictures.

Sucesso entre as crianças e até entre os adultos, Hot Wheels conquistou o posto de número 1 em vendas no mundo, com mais de 8 bilhões de veículos comercializados, de acordo com o NPD Group/Retail Tracking Service.

Barney

O icônico dinossauro roxo, que ficou famoso pelo seu programa televisivo e protagonizou diversas linhas de brinquedos e produtos, será a estrela de um novo filme destinado a um público mais adulto.

Kevin McKeon, executivo da Mattel Films, revelou ao "The New Yorker" que o filme de Barney terá um estilo "surrealista", inspirado nas obras de diretores renomados como Charlie Kaufman e Spike Jonze. A proposta é trazer uma abordagem única e inesperada para o personagem adorado por gerações.

Além disso, a produção contará com a participação do talentoso ator Daniel Kaluuya, conhecido por sua atuação marcante em "Corra!", o que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. A presença de Kaluuya promete trazer um toque adicional de profundidade ao filme.

“É realmente para adultos. Vai se concentrar em algumas das provações e tribulações de ter 30 e poucos anos, crescer com Barney – apenas o nível de desencanto dentro da geração”, disse McKeon na entrevista.

No início do ano, o astro disse ao “Yahoo Entertainment” que estava trabalhando para chegar ao roteiro perfeito.

“O roteiro tem que ser bom, entende o que quero dizer? Está em desenvolvimento. Peço altos padrões em qualquer coisa em que trabalho, e estou produzindo este, então ainda está em desenvolvimento”, afirmou na entrevista.

Uno

O famoso jogo de cartas da Mattel também deve ganhar seu próprio filme. Anunciado pela Variety em 2021, poucas informações foram divulgadas até o momento.

Segundo a publicação, o roteiro inicial trazia uma trama envolvendo um assalto na cidade de Atlanta. Em entrevista ao The New Yorker, em julho deste ano,

a roteirista Marcy Kelly revelou que a versão inicial da trama apresentava diversos palavrões, mas foi posteriormente editada.

Detetive

O jogo de tabuleiro da Hasbro, conhecido como Clue (ou Detetive, no Brasil), ganhará uma nova adaptação para o cinema. Em 1985, o brinquedo foi levado às telas com o título "Os sete suspeitos" no Brasil.

De acordo com informações do site Deadline, o longa está em desenvolvimento, e o roteiro inicial já conta com a participação da produtora de Ryan Reynolds, a Maximum Effort Productions. Os roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick trabalharam na primeira versão do roteiro, e o filme passou por ajustes feitos por Oren Uziel, co-roteirista de "Cidade Perdida".

A direção do filme ficará a cargo de James Bobin, conhecido por seu trabalho em "Alice através do espelho". A produção será lançada pelas empresas 20th Century, e eOne.

Banco Imobiliário

Anunciado em 2019, o filme baseado no jogo de tabuleiro da Hasbro, conhecido como Monopoly (ou Banco Imobiliário no Brasil), ainda está em processo de desenvolvimento e encontra-se na fase de elaboração do roteiro, conforme o diretor Tim Story.

Segundo informações do Deadline, o filme contará com a participação do talentoso comediante Kevin Hart no papel principal, enquanto a direção ficará a cargo de Tim Story, conhecido por trabalhos em "Shaft" e "Tom & Jerry: O Filme".

Desde o anúncio, tem havido poucas notícias sobre o andamento do roteiro e da trama do filme. Recentemente, Tim Story compartilhou com o site Slashfilm que tem sido um desafio encontrar o enfoque cinematográfico adequado para sua versão de Banco Imobiliário.

Outros projetos

Além de Barney, Hot Wheels e Polly, outros produtos da Mattel também estão na fila para ganhar destaque nas telonas, como os famosos carrinhos Matchbox, além dos icônicos personagens de Mestres do Universo. Os trens de Thomas e Seus Amigos também estão programados.

A lista de projetos da Mattel inclui ainda os menos conhecidos pelos brasileiros, como Rock 'Em Sock 'Em Robots (com Vin Diesel no elenco), a boneca American Girl, a bola Magic 8 Ball, o boneco Major Matt Mason (estrelado por Tom Hanks), o brinquedo pet Wishbone, o par de óculos View Master e um balão de Natal.