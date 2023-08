Após fala de Gal Gadot, DC nega produção de Mulher-Maravilha 3

A atriz internacional Gal Gadot chegou a sugerir, em uma entrevista, que a terceira sequência do filme Mulher-Maravilha seria produzida. No entanto, o site Variety disse que não tem nenhum projeto em desenvolvimento pelo estúdio.

O site afirmou ainda, que os chefes da empresa, James Gunn e Peter Safran, não têm planos para isso por agora.

Em entrevista ao ComicBook.com, no começo do mês, Gal Gadot disse que adora interpretar a heroína e que um novo longa viria aí. “É tão próximo e querido do meu coração. Pelo que ouvi de James e de Peter é que vamos desenvolver uma Mulher-Maravilha 3 juntos”, disse a atriz.

As fontes da Variety reforçaram também que nada foi prometido para a atriz e que não existiu nenhuma conversa definitiva sobre uma sequência de Mulher-Maravilha na DC.