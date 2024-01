Ator Tom Wilkinson, de 'Ou tudo ou nada', morre aos 75 anos | A TARDE

O consagrado ator britânico indicado ao Oscar Tom Wilkinson, conhecido por papéis marcantes em filmes como "The Full Monty" e "Michael Clayton", morreu aos 75 anos, conforme anunciado por sua família neste sábado, 30.

O comunicado, divulgado pelo agente em nome dos familiares, revelou que Wilkinson morreu de forma súbita em sua residência em 30 de dezembro, na companhia de sua esposa e familiares, solicitando privacidade neste momento.

"É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em casa no dia 30 de dezembro. Sua esposa e família estavam com ele. A família pede privacidade neste momento".

Wilkinson, que interpretou Gerald Arthur Cooper em "The Full Monty", conquistando um Bafta de melhor ator coadjuvante, teve uma carreira abrangente com mais de 130 créditos em filmes e TV.

Suas atuações em obras como "Shakespeare Apaixonado" e "Batman Begins" foram reconhecidas com seis indicações ao Bafta e duas indicações ao Oscar.

O ator também recebeu um Globo de Ouro e um Emmy por sua notável atuação como Benjamin Franklin na série da HBO "John Adams". Personalidades como George Clooney e Aneurin Barnard prestaram homenagens a Wilkinson, destacando seu impacto e elegância na indústria cinematográfica.

Nascido em Leeds, Wilkinson graduou-se na Royal Academy of Dramatic Art (Rada) e consolidou seu sucesso tanto nos palcos quanto na televisão antes de conquistar reconhecimento internacional no cinema.

Seu casamento com Diana Hardcastle, colega de profissão, resultou em colaborações em projetos como "The Kennedys" e "Good People".