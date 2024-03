“Batman 2” é adiado para outubro de 2026 | A TARDE

“Batman 2”, sequência do longa estrelado por Robert Pattinson, teve a estreia adiada. Antes previsto para 3 de outubro de 2025, o filme só chegará aos cinemas em 2 de outubro de 2026.

Segundo o Deadline, o adiamento ocorreu devido às greves simultâneas de atores e roteiristas, que paralisaram Hollywood no segundo semestre de 2023. Antes da matéria ser publicada, o ator Jeffrey Wright, que dá vida ao Comissário Gordon, chegou a dizer que ainda não tinha colocado as mãos no roteiro da sequência.

Batman 2 também será dirigido por Matt Reeves, ao lado de Mattson Tomlin (não-creditado no primeiro filme) no roteiro. Do elenco oficial, somente Pattinson confirmou o seu retorno, no entanto, Wright e Barry Keoghan (Coringa) indicaram que estarão no longa.