Cineasta baiana participa de Cannes com produtores de São Paulo | A TARDE

A produtora, diretora e roteirista baiana, Vilma Carla Martins participa do Marché du Filme de Cannes, junto com a delegação de quatro produtores negros de São Paulo, contemplados em uma chamada da Rede Afirmativa e Spcine.

O evento acontece até sábado, 25, na Riviera Francesa, integrando as atividades do Festival.

Vilma está à frente da produtora Sujeito Filmes e trabalha na área há mais de 7 anos, com projetos de curtas, longas e séries. Ela participa do Marché junto com Rodrigo Sousa, da 26 Frames de Abril, apresentando o longa de terror Thanatos e o documentário Rastro, onde é produtora executiva.

