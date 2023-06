Cinema ao ar livre apresenta “Uma Linda Mulher” no Dia dos Namorados

Em clima de romance, o Blue Praia Bar, no Rio Vermelho, apresenta, no Dia dos Namorados, comemorado na próxima segunda-feira, 12, o clássico “Uma Linda Mulher”. A sessão ocorre às 20h.

Além do filme, a noite vai contar com atrações artísticas e menu com opções de risoto de frutos do mar, prato vegano, entradas e sobremesas. Os ingressos já estão à venda no site da TicketMaker, e custam R$195 (incluso menu).

Edições anteriores do CineBlue contaram com filmes como "Meia Noite em Paris" | Foto: Divulgação

“Uma Linda Mulher" é uma comédia romântica de 1990 que acontece em Los Angeles. A variação de "A Gata Borralheira" retrata o executivo Edward que, numa viagem de negócios, encontra a prostituta Vivian e a contrata por um fim de semana para acompanha-lo em jantares de negócios.

Todavia, quanto mais os dois se aproximam, mais afinidades acabam encontrando. Julia Roberts e Richard Gere formam um dos mais célebres pares românticos do cinema. Pelo trabalho, Roberts foi nomeada para o Oscar e ganhou um Globo de Ouro.