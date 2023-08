Confira os lançamentos de filmes e séries na Netflix em agosto

A Netflix divulgou a lista completa dos filmes e séries que chegam ao catálogo neste mês de agosto.

Os destaques ficam com a segunda temporada da produção teen Heartstopper, e com a série live-action do mangá One Piece.

Chega ainda a terceira temporada de Ragnarok, além de produções sul-coreanas, como as séries Mask Girl e Zumbiverso. Há ainda o aguardado documentário Johnny Depp x Amber Heard.

Confira a lista completa.