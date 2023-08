Confira os lançamentos do Prime Video em agosto

O mês de agosto chega com grandes expectativas para os assinantes do Prime Video, com um catálogo com novidades para todos os gostos.

Amantes do cinema poderão desfrutar de várias estreias, enquanto os entusiastas de séries poderão mergulhar em novas temporadas de produções aclamadas.

Entre as novidades, destaque para o filme 'Vermelho, Branco e Sangue Azul', de Matthew López, a nova temporada de Cruel Summer e a estreia de Cangaço Novo.

Há ainda as chegadas de 'Venom: Tempo de Carnificina', 'O Nascimento do Mal', 'Tropa de Elite' e 'Jogo do Amor'. Confira a lista completa.

Produção Estreia Respire Fundo 1 de agosto (A Mouthful Of Air, 2021) Venom: Tempo de Carnificina 2 de agosto (Venom: Let There Be Carnage, 2021) Batismo de Sangue 2 de agosto (Savage Salvation, 2022) Uma Nova Chance 2 de agosto (Second Act, 2018) As Flores Perdidas de Alice Hart - Temporada 1 3 de agosto (The Lost Flowers Of Alice Hart S1, 2023) Meu Álbum de Amores 4 de agosto (Meu Álbum de Amores, 2021) Papai é Pop 9 de agosto (Papai é Pop, 2021) Crime na Rodovia Paraíso 9 de agosto (Paradise Highway, 2022) Entre Amigos 9 de agosto (Holly Slepter, 2020) Vermelho, Branco e Sangue Azul 11 de agosto (Red, White & Royal Blue, 2023) Cruel Summer - Temporada 2 11 de agosto (Cruel Summer S2, 2023) Casamento em Família 16 de agosto (Maybe I Do, 2023) O Nascimento do Mal 16 de agosto (Bed Rest, 2022) Cangaço Novo - Temporada 1 18 de agosto (Cangaço Novo S1, 2023) Refúgio - Temporada 1 18 de agosto (Harlan Coben’s Shelter S1, 2023) Má Fortuna - Temporada 1 18 de agosto (Mala Fortuna S1, 2023) Tropa de Elite 23 de agosto (Tropa de Elite, 2007) Playing God 23 de agosto (Playing God, 2021) Jogo do Amor 23 de agosto (Game Of Love, 2022) A Médium 25 de agosto (The Medium, 2021) LOJA PRIME VIDEO Produção Estreia Transformers: O despertar das feras 3 de agosto (Transformers: Rise of the Beasts, 2023) Homem-Aranha: Através do Aranhaverso 10 de agosto (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023) CHANNELS Produção Canal Gato de Botas 2: O Último Pedido Telecine (Puss in Boots: The Last Wish, 2022) Drag Race Brasil Paramount+ ( Drag Race Brasil , 2023)