Crossover Mortal Kombat e Universo DC teria sido rejeitado pela Warner | A TARDE

O aguardado Crossover de Mortal Kombat e o Universo DC foi rejeitado pela Warner, segundo revelou um roteirista das duas franquias.

"Eu diminuiria minhas expectativas. Não sei se há planos para isso. Sei que sugerimos isso há um tempo, mas foi rejeitado", contou Jeremy Adams ao Comicbook.

“Acho que seria muito divertido. Acredite em mim, adoraria ver um Mortal Kombat com a DC. Seria super, super maneiro", seguiu.

O encontro, no entanto, já aconteceu no game Mortal Kombat vs. DC Universe, lançado em 2008 para PlayStation 3 e Xbox 360, da Midway Games.

Na obra, nomes como Sub-Zero, Scorpion e Liu Kang enfrentaram os super-heróis Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. A Midway declarou falência no início de 2009, meses após o lançamento.

Em 2013, a NetherRealm Studios desenvolveu o jogo Injustice: Gods Among Us, lançado pela Warner Bros. Interactive Entertainment. O jogo foi um sucesso comercial e de crítica, e recebeu duas sequências: Injustice 2 (2017) e Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition (2018).