“Deadpool & Wolverine” ganha novo trailer cheio de ação e piadas | A TARDE

Um dos lançamentos mais aguardados de 2024, “Deadpool & Wolverine” ganhou um um novo trailer nesta segunda-feira, 22. Repleta de ação, a prévia mostra os dois heróis juntos pela primeira vez.

Assista ao trailer:







Com direção de Shawn Levy (“Projeto Adam”), o longa conta com retornos de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, o longa já confirmou nomes como Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner e Rob Delaney no elenco.



O longa tem estreia marcada para 26 de julho.