Diretor de “Drive” critica streaming: “Desvalorizando o conteúdo”

Nicolas Winding Refn, diretor de “Drive”, criticou o streaming durante uma masterclass no Festival de Cinema de Veneza, que ocorre entre 30 de agosto e 9 de setembro. De acordo com o cineasta, plataformas como a Netflix têm fundos demais e estão “podres de dinheiro e cocaína”. As informações são da Variety.

Na ocasião, Refn disse ainda que os streamings estão “meio que saturando” o mercado e “desvalorizando o conteúdo” que é feito por artistas.

“Isso é incrivelmente triste porque arte é essencial a única coisa além de água, sexo e felicidade que nos faz existir”, continuou.

Além disso, o diretor criticou o uso de inteligência artificial para fazer filmes. “IA não é um artista, IA é um produto”, disparou.

Lembrando que a regulamentação do uso de inteligência artificial (IA) é uma das pautas das greves dos roteiristas e atores de Hollywood. Ambas as categorias reivindicam regras claras e justas em relação à IA.