Diretor de “Velozes e Furiosos” sonha em adaptar “Fortnite” em filme

Durante a “San Diego Comic-Con”, a grande convenção que reúne mais de 130.000 fãs todo ano para escutarem as novidades do mundo do entretenimento, o diretor Louis Leterrier se mostrou um entusiasta do jogo “Fortnite” e expressou seu desejo de realizar uma adaptação do jogo ao cinema.

O diretor justificou seu desejo afirmando que “o jogo é incrível, os personagens” e afirma que “tem tanto a ser dito” sobre. Comenta que seu filme “seria engraçado” e “cheio de ação” e complementa, “eu amaria fazer isso”.



Louis Leterrier é um cineasta francês de 50 anos que realizou filmes como “O Incrível Hulk” (2008), “Fúria de Titãs” (2010), “Truque de Mestre” (2013) e “Velozes e Furiosos 10”, o maior sucesso de bilheteria de 2023 no Brasil, até então.



Em entrevista de abril deste ano, Donald Mustard, CEO da Epic Games, falou ao Collider que “um filme ‘Fortnite’ receberia aprovação de qualquer estúdio em um segundo”, mas reiterou que “há outras coisas em que estamos trabalhando agora” e “não tem tempo” para se dedicar ao projeto. Entretanto, Mustard expressou ter uma visão clara do que quer realizar.



“Quero fazer coisas que sempre tragam autenticidade e uma ótima história. Então não é algo que estamos ativamente buscando agora. Não vou dizer que nunca irá acontecer. De fato, eu sei exatamente como eu faria um ‘Fortnite: sei-lá-o-que’. Exatamente. Eu sei exatamente a história que eu gostaria de trazer, mas esse não é o foco agora.”



Enquanto isso, o próprio Leterrier está envolvido com outros projetos, que incluem a sequência de Velozes e Furiosos e a série “Dark Matter”, da Apple TV, com a brasileira Alice Braga em seu elenco.