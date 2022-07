Divulgada lista dos atores mais bem pagos de Hollywood

Trabalhar em Hollywood nem sempre é sinônimo de vitória, porém com apenas um único filme, alguns nomes do cinema conseguem faturar bastante. Nesta quarta-feira, 20, a Variety divulgou os salários mais altos de atores e atrizes de 2022, com valores que chegam a US$ 100 milhões.

Um exemplo é Tom Cruise. Antes dos filmes estrearem, o ator recebe um bônus de bilheteria, o que garante uma boa remuneração. Fontes estipulam um salário de US$ 12 milhões a US$ 14 milhões pelo último filme de Missão: Impossível (2023), enquanto Top Gun: Maverick (2022) pode render US$ 100 milhões ou mais para o ator.

“Eu nunca apostaria contra Tom Cruise”, relatou um executivo. “A maioria dos atores não vale o que você paga, mas Cruise e talvez Dwayne Johnson (The Rock) justificam seus salários”. Segundo a revista, a consequência do sucesso do ator se deve aos indícios de uma época em que as pessoas iam ao cinema para assistirem as estrelas de Hollywood e não aos super-heróis.

“Desde que a Marvel começou a produzir dezenas de filmes com vários ‘Cruises”, o estúdio teve um grande sucesso em bilheteria, mas não necessariamente esses atores conseguem atrair o mesmo público em produções fora desse gênero. Entretanto, os streamings como Netflix e Apple TV compensam em salários.

Exemplo também, é o ator Leonardo DiCaprio, que receberá US$ 30 milhões da Apple para trabalhar em Killers of the Flower Moon, filme de Martin Scorsese. Ou Millie Bobby Brown, que receberá US$ 10 milhões pela sequência de Enola Holmes, e Chris Hemsworth, que irá ganhar US$ 20 milhões pela continuação de Resgate.

Confira a lista com os maiores salários de Hollywood em 2022:

Tom Cruise - Top Gun: Maverick (US$ 100 milhões)

Will Smith - Emancipation (US$ 35 milhões)

Leonardo DiCaprio - Killers of the Flower Moon (US$ 30 milhões)

Brad Pitt - Formula 1 Drama (US$ 30 milhões)

Dwayne Johnson - Adão Negro (US$ 22,5 milhões)

Will Ferrell - Spirited (US$ 20 milhões)

Chris Hemsworth - Resgate 2 (US$ 20 milhões)

Vin Diesel - Velozes e Fuirosos 10 (US$ 20 milhões)

Tom Hardy - Venom 3 (US$ 20 milhões)

Joaquin Phoenix - Coringa 2 (US$ 20 milhões)

Ryan Reynolds - Spirited (US$ 20 milhões)

Denzel Washington - The Equalizer 3 (US$ 20 milhões)

Jason Momoa - Aquaman 2 (US$ 15 milhões)

Eddie Murphy - Um Tira da Pesada 4 (US$ 15 milhões)

Chris Pine - Sequência de Star Trek (US$ 13 milhões)

Steve Carell - Minions 2 (US$ 12,5 milhões)

Ryan Gosling - Barbie (US$ 12,5 milhões)

Margot Robbie - Barbie (US$ 12,5 milhões)

Millie Bobby Brown - Enola Holmes 2 (US$ 10 milhões)

Timothée Chalamet - Wonka (US$ 9 milhões)

Robert Downey Jr - Oppenheimer (US$ 4 milhões)

Emily Blunt - Oppenheimer (US$ 4 milhões)

Daniel Kaluuya - Não! Não Olhe! (US$ 4 milhões)

Jamie Lee Curtis - Halloween Ends (US$ 3,5 milhões)

Anya-Taylor Joy - Furiosa (US$ 1,8 milhões)