Documentário revela últimas palavras de John Lennon no edifício Dakota | A TARDE

O documentário "Em Lennon: Murder Without a Trial", revela pela primeira vez falas de Jay Hastings, concierge do edifício Dakota, local em que o astro dos Beatles foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980.

Jay trabalhava na recepção do prédio quando ouviu as últimas palavras do cantor ao cair no chão em sua frente. “Ele passou correndo por mim e disse: ‘Levei um tiro’. Tinha sangue saindo de sua boca. Ele caiu no chão”, declarou.

Hastings ainda relembrou que Yoko implorou por uma ambulância. “Eu o virei de costas, tirei os óculos e coloquei-os sobre a mesa. Yoko estava gritando: ‘Chame uma ambulância, chame uma ambulância, chame uma ambulância'”, contou.

O taxista Richard Peterson, que testemunhou o crime, apareceu no documentário. “Lennon estava entrando e um garoto disse: ‘John ​​Lennon’. Ele era um cara grande. Eu estava olhando para ele pela janela da frente do meu táxi. De repente ele atirou. Esse cara acabou de atirar em John Lennon”, completou.