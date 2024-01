Dubladora de “Viva - A Vida é uma Festa” morre aos 90 anos | A TARDE

Estrela do cinema mexicano e popularmente conhecida como a voz de Mamá Inês em “Viva - A Vida é uma Festa”, Ana Ofelia Murguía morreu aos 90 anos. Segundo a Variety, o comunicado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Artes do México, que homenageou a longa carreira da atriz. A causa da morte não foi divulgada.

Ao longo da carreira, Murguía trabalhou no teatro, cinema e televisão e soma mais de 100 créditos de atuação. Entre suas obras mais reconhecidas estão “Cadena Perpetua”, de 1979, “Mi Querido Tom Mix”, de 1992, e “A Rainha da Noite”, de 1994.

Murguia já foi indicada cinco vezes ao Ariel (o equivalente ao Oscar mexicano) de Melhor Atriz, mas nunca levou o prêmio, mas recebeu o Ariel de Melhor Atriz Coadjuvante três vezes em sua carreira, por Cadena Perpetua, A Rainha da Noite e Os Motivos de Luz, de 1985.

Em 2011, ela foi homenageada no Ariel pelo conjunto da sua obra, em uma cerimônia que relembrou o melhor do cinema mexicano. A atriz receberá uma homenagem póstuma no dia 26 de janeiro no Palácio de Belas Artes, na Cidade do México.

Em Viva - A Vida é uma Festa, Murguía interpreta a matriarca que canta a música "Remember Me" ao lado do protagonista Miguel. Composta por Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, a obra venceu o Oscar de Melhor Canção em 2018.