Embratur quer Brasil como rota para grandes produções cinematográficas | A TARDE

O Brasil pode ser tornar um destino de grandes produções cinematográficas. Este é um dos projetos em desenvolvimento pela Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), que visa relacionar turismo e audiovisual.

Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, o presidente da entidade, Marcelo Freixo, afirmou que a diversidade oferecida pelo país facilita a abordagem artística em diferentes temas.

"O que o Brasil tem que outros lugares não tem? A diversidade. Aqui você pode filmar sobre religião, sobre história, sobre a natureza, sobre gastronomia, né? Você pode ir para a serra, para o mato, para o mar, né? E a Bahia tem uma coisa importante que é sol e praia, mas é também natureza, gastronomia, cultura".

Segundo Freixo, a Bahia é, possivelmente, o melhor exemplo neste sentido. "O momento que a gente está vivendo no turismo internacional é muito positivo. O mês de setembro foi o melhor mês de visita e de turismo Internacional na história do Brasil, né? Então, essa capacidade de olhar o Brasil como um todo, de ter parceria com os governos, como a gente tem na Bahia, é o caminho desse sucesso de retomada", afirmou.