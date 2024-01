Esposa de Lee Sun-kyun, de 'Parasita', encontrou carta de despedida | A TARDE

Encontrado sem vida em Seul, o ator sul-coreano Lee Sun-kyun, conhecido por seu papel no filme "Parasita" (Oscar 2020), deixou uma carta de despedida, encontrada pela sua esposa, Jeon Hye-jin. O documento reforça a suspeita da polícia de que ele tenha atentado contra a própria vida. O caso está atualmente sob investigação.

O que se sabe até o momento sobre a morte de Lee Sun-kyun

Desde outubro, o ator foi convocado três vezes para depor em delegacias sobre alegações de consumo de maconha e outras drogas psicoativas, como a ketamina.

A acusação surgiu a partir do relato de uma atendente de um bar de classe alta, alegando que as drogas foram utilizadas na casa dela. Os contratos do ator, bastante popular na Coreia do Sul, foram rescindidos após a divulgação do caso, impactando sua participação em uma série de TV e levando a perda de outros projetos.

Lee Sun-kyun negava veementemente ter consumido intencionalmente drogas ilegais, submetendo-se até a testes toxicológicos. Ele insistia em sua inocência, alegando ser vítima de chantagem por parte da funcionária do bar, que, segundo ele, buscava extorquir US$ 270 mil. Durante as investigações, o ator passou por detector de mentiras para confrontar versões.

Na Coreia do Sul, a lei sobre o uso de drogas é rigorosa, especialmente em relação à maconha. O consumo ou venda da substância pode resultar em pena de prisão de até um ano, além de multas, cenário que complica ainda mais a situação de Lee Sun-kyun diante das acusações.

Lee Sun-kyun, conhecido por seus papéis em produções como "Parasita" e "Dr. Brain", destacou-se na indústria do entretenimento sul-coreana. Seu sucesso internacional, especialmente com "Parasita", trouxe visibilidade ao cinema sul-coreano, sendo o primeiro filme do país a conquistar a Palma de Ouro de Cannes e o Oscar de Melhor Filme.

O ator também protagonizou a série "Coffee Prince", que impulsionou sua carreira em 2007. No entanto, sua trajetória foi marcada por desafios recentes relacionados às acusações de consumo de drogas, resultando na perda de contratos e repercussões em sua vida profissional e pessoal.