“Estômago 2” ganha data de estreia e novo teaser | A TARDE

Chega aos cinemas em agosto a sequência da produção brasileira “Estômago”, longa que apresentou o chef Raimundo Nonato, personagem de João Miguel, ao grande público, 16 anos atrás. Com distribuição da Paris Filmes e produção da Zencrane Filmes, “Estômago 2 - O Poderoso Chef” tem sua estreia marcada para 15 de agosto e teve seu segundo teaser e pôster revelados nesta quarta-feira, 3. Os materiais destacam o novo personagem da trama, o mafioso italiano Benedetto Caroglio (Nicola Siri).

Nesta nova história, um dos mais famosos anti-heróis do cinema nacional, Raimundo Nonato, com seu inigualável talento para a culinária, conseguiu conquistar uma posição confortável se aproximando dos poderosos da prisão. Nonato cozinha para o diretor, para o líder dos presidiários - Etecétera (Paulo Miklos) -, e para os carcereiros, com requintes de alta gastronomia. Mas ficará no epicentro de uma disputa de poder quando Caroglio for transferido para o local.

Dirigida por Marcos Jorge — que também assina o primeiro longa “Estômago”, “Mundo Cão” e a comédia “Abestalhados 2” — “Estômago 2 - O Poderoso Chef” é uma coprodução Brasil-Itália, rodada nos dois países e falado nos dois idiomas. O longa é uma produção da Zencrane Filmes, em coprodução com a Warner Bros. Discovery, Telecine, e a italiana Alexandra Cinematográfica. Contou com o patrocínio da Petrobras, além de distribuição da Paris Filmes e Warner Bros. Discovery.

Filme viralizou

Recentemente, Estômago viralizou na internet graças ao BBB 24. Fernanda, considerada a cinéfila da Casa, contou para os brothers a trama do filme brasileiro de 2007. E não deu outra: o filme teve um pico de buscas no Google.

“Ela tem esse poder. Todo filme que ela conta eu tenho que assistir”, declarou Pitel quando a amiga terminou de contar a história.

De acordo com o Google Trends, o filme registrou um pico de buscas e chegou até os trending topics do X, antigo Twitter. A obra também aparece em destaque na lista de filmes mais assistidos do Globoplay.

