Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte chega à 25ª edição | A TARDE

A 25ª edição do tradicional FestCurtasBH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, realizado pela Fundação Clóvis Salgado (FCS), acontece entre os dias 11 e 22 de outubro de 2023, celebrando o marco de maior número de filmes inscritos.

O Festival recebeu 3.031 obras, sendo 944 filmes nacionais de 27 estados brasileiros e centenas de outros filmes de 106 países. Todas as obras inscritas foram avaliadas e selecionadas por duas comissões – divididas entre a análise de filmes nacionais e internacionais, cada uma composta por seis profissionais brasileiros dedicados à pesquisa, à curadoria, à crítica e à realização cinematográfica.



O Festival exibirá 142 filmes, entre mostras competitivas, paralelas e especiais, distribuídas ao longo de 30 programas, além de sessões on-line. A lista com todos os filmes selecionados está disponível aqui.



A edição 25 do FestCurtasBH acontecerá presencialmente no Cine Humberto Mauro, na Sala Juvenal Dias, no Espaço Mari'Stella Tristão e na Galeria Aberta Amilcar de Castro, do Palácio das Artes.



O evento terá acesso gratuito e contará com exibição de filmes, sessões comentadas, mesa-redonda, debates, exposição, show de abertura, além da oficina de crítica “Corpo Crítico”, que chega à 6ª edição consecutiva. O público poderá, ainda, ter acesso on-line às sessões fílmicas na plataforma própria do Cine Humberto Mauro.



O FestCurtasBH conta com uma curadoria variada que apresentará, nas mostras competitivas e paralelas, produções recentes nacionais e internacionais, bem como uma mostra de caráter competitivo dedicada exclusivamente à produção mineira.



Numa seleção que propõe arranjos singulares e estimulantes em torno dos filmes contemporâneos, as mostras paralelas se voltam para temáticas que repercutem vivamente no presente, além das já tradicionais e vivazes mostras Juventudes, Infantil, Animação e da tradicional Sessão Maldita.



Os filmes exibidos nas mostras competitivas serão avaliados por um corpo de júri dedicado a cada recorte, e concorrem ao prêmio oficial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do já tradicional Troféu Capivara. As demais obras, exibidas nas mostras paralelas – juntamente aos filmes exibidos em competitiva – concorrem ao prêmio oficial do Júri Popular, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do Troféu Capivara.



Foco em obras realizadas por mulheres



Ana Siqueira, coordenadora de Programação e Curadoria do Festival, explica que, nesta edição, o FestCurtasBH propõe um olhar mais atento às produções das mulheres, em um recorte mais regionalizado.



“Para além da sempre instigante produção contemporânea nacional e internacional, presente nas mostras competitivas e paralelas, o 25º FestCurtasBH apresenta duas mostras especiais que se dedicam aos cinemas de criações estéticas e políticas tão fundamentais quanto pouco conhecidas entre nós”, revelou.

Siqueira continuou: “A mostra ‘Manifestar entre experiências e experimentações: audiovisual de mulheres e dissidências’ (1966-2021), com a história do cinema feito por mulheres na América Latina desde os anos 1960 até os dias de hoje, e que é tão inventivo e admirável quanto pouco acessível no Brasil. Já a segunda mostra especial se volta para o aclamado trabalho da cineasta e artista visual estadunidense Cauleen Smith, em sua primeira visita ao Brasil. A artista apresentará um programa de curtas-metragens, seu celebrado longa-metragem recentemente restaurado ‘Drylongso’, a instalação ‘Sojourner’ e uma conferência”.



Já o coordenador executivo do Festival, Matheus Antunes, pontua que a diversidade da programação é um dos grandes atrativos do evento. “A diversidade e a constante ampliação dos mais diversos colaboradores que contribuem não apenas para a criação da seleção fílmica, mas também para a ampliação de nossa programação – que em tempos atuais não se limita apenas ao fazer/ver cinematográfico –, é um dos principais marcos do Festival”, pontua.



Mostras especiais



Duas mostras especiais destacam as produções cinematográficas e em múltiplos suportes na programação do FestCurtasBH. A primeira mostra é dedicada ao cinema de mulheres latino-americanas, com recorte histórico e contemporâneo, curada pelas programadoras e pesquisadoras peruanas Ivonne Sheen Mogollón e Mónica Delgado.



Após cada uma das quatro sessões programadas, as curadoras realizarão debates e comentários com o público presente. Os debates e conversas serão realizados em espanhol, e contarão com mediação da equipe de curadoria do FestCurtasBH e tradução para o português.



A segunda mostra especial, dedicada à obra de Cauleen Smith, cineasta e artista multimídia nascida nos Estados Unidos, apresentará um retrospecto de sua carreira, com obras em formato digital e em película de 16mm, além da versão digitalizada e restaurada de uma de suas mais potentes obras no cinema, “Drylongso” (1998, EUA).

A cineasta Cauleen Smith | Foto: Divulgação

A cineasta, que estará presente durante o Festival, realizará sessões comentadas em inglês - com tradução para o português - além da apresentação de uma performance inédita, durante a programação do Festival. Ainda durante o evento – e prolongada até o fim de outubro –, Cauleen Smith apresenta, pela primeira vez no Brasil, a obra “SPACE STATION: A Rock in a River”, que integra a exposição dedicada à artista, organizada pela equipe de Coordenação do FestCurtasBH. A instalação vai ocupar a Galeria Mari’Stella Tristão, no Palácio das Artes, e o acesso é gratuito.



Confira a lista de filmes selecionados para a 25ª do FestCurtasBH: