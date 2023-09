Festival Internacional Panorama Coisa de Cinema é adiado para 2024

A 15ª edição do festival Panorama Coisa de Cinema, prevista para ser realizada em 2023, foi adiada para 2024. A informação foi divulgada em carta aberta assinada pelo idealizador do festival, Cláudio Marques, e pela coordenadora, Marília Hughes Guerreiro.

Eles afirmam que o cancelamento é devido à interrupção do patrocínio do Governo do Estado da Bahia (SECULT/BA) pelo Edital Calendarizados, que vinha sendo a principal fonte de financiamento do festival nos últimos anos, apesar de contar com o patrocínio parcial do Instituto Flávia Abubakir para esta edição.

"Em princípio, a SECULT-BA anunciou que faria um edital emergencial. Mas, nada aconteceu. Para essa edição, contamos com o patrocínio do Instituto Flávia Abubakir, que garante parcialmente a realização do festival", diz trecho do comunicado.

Eles pontuam ainda que falta espaço para curtas e longas brasileiros, para o cinema da Bahia e para as produções estrangeiras independentes.

Eles pontuaram que trabalhavam no festival desde março e o Panorama recebeu inscrições de cerca de 1.350 filmes. "Cerca de 220 longas brasileiros foram inscritos (recorde). Uma equipe com oito curadores já assistiu à boa parte desse material e segue analisando cada filme com muito carinho".

A edição foi adiada para acontecer entre os dias 14 e 21 de março de 2024. "É preciso fortalecer quem continuou a realizar e resistiu em anos tão desafiadores como os que passamos".