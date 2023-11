Filme baiano será exibido mundialmente pela Netflix | A TARDE

O longa baiano “Saudade Fez Morada Aqui Dentro” vai ganhar o mundo, garantia da Netflix. O filme venceu o prêmio de aquisição que a gigante do streaming ofereceu na 47ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que se encerrou no último dia 1 de novembro.

Esta é a primeira vez que a Netflix concede um prêmio como este na Mostra, elegendo um filme brasileiro para ser disponibilizado na sua plataforma para cerca de 190 países ao redor do mundo. Os detalhes de quando o longa passará a compor o catálogo da Netflix ainda não foram divulgados, mas antes disso o filme também deverá contar com sessões nas salas de cinema.



Isso porque a produção também venceu o prêmio do Projeto Paradiso, que concede um apoio complementar a um filme da Mostra Brasil para a distribuição nas salas de cinema comerciais. O Projeto, mantido pelo Instituto Olga Rabinovich, atua em diversas frentes, impulsionando os talentos do setor audiovisual do país.



Dirigido por Haroldo Borges, da produtora e coletivo Plano 3 Filmes, “Saudade Fez Morada Aqui Dentro” foi filmado no interior baiano (região do Vale do São Francisco, próximo a Juazeiro) e conta a história de um garoto de quinze anos que está perdendo paulatinamente a visão.



Estes são mais alguns dos prêmios que o filme vem colecionando na sua rica trajetória. Estreou mundialmente no Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, na Argentina, de onde saiu com o prêmio principal da mostra competitiva. No mês passado, passou pela primeira vez no Brasil durante o Festival do Rio, vencendo o prêmio principal da mostra Novas Rumos. E agora vai poder ser visto em todo o mundo.



Obstinação pela velocidade



A Mostra de São Paulo encerrou sua programação deste ano com chave de ouro. “Ferrari”, novo filme do veterano cineasta norte-americano Michael Mann, foi apresentado em sessão exclusiva na Cinemateca Brasileira, primeira vez que o filme é exibido na América Latina. O ator brasileiro Gabriel Leone tem papel de destaque na produção e esteve presente na noite de encerramento para apresentar o filme ao público.



Adam Driver é quem encarna Enzo Ferrari, ícone do automobilismo, fundador da fábrica de automóveis que tornou o seu nome uma marca de sucesso conhecida no mundo todo. Além disso, criou a Scuderia Ferrari, equipe de corrida que participa das principais competições de esportes a motor – estas que assumiriam um formato mais profissional com o passar do tempo, como a Fórmula 1.



É essa obstinação que vemos no filme: Ferrari quer conquistar mais vitórias nas perigosas corridas que juntavam os principais fabricantes de carro do mundo. Apesar de passar por uma fase bem ruim financeiramente, não era necessariamente pelo dinheiro que ele fazia isso, mas para provar o quanto seus veículos eram os mais velozes naquele momento.



O filme se passa especificamente no ano de 1957 – não se trata, portanto, de uma cinebiografia convencional que tenta dar conta de toda a vida do magnata – quando ele pretendia vencer, com seus carros e pilotos, a corrida da Mille Miglia – corrida de longa distância efetuada pelas estradas da Itália. Com o grave acidente de um de seus principais corredores, surge a oportunidade para o piloto Afonso De Portago (personagem de Leone) entrar no time e mostrar sua habilidade na direção.



Mann é um cineasta que filma como ninguém a obstinação de seus personagens, movidos a adrenalina e perigo – vide filmes como “Colateral”, “Miami Vice” e o clássico de ação “Fogo Contra Fogo”. Aqui, o todo poderoso precisa lidar com a amargura da sua esposa, vivida por uma incrível Penélope Cruz, além de esconder dela uma segunda mulher, com quem tem um filho – o pequeno Piero, que viria a ser o herdeiro da fortuna do pai e vice-diretor da Ferrari.



É filme retrata o caso do homem poderoso encurralado pelas circunstâncias da vida pessoal e profissional. Mas, principalmente, governado pelas suas próprias ambições e obstinações, mesmo que isso possa custar a vida de algumas pessoas. “Ferrari” deve estrear nos cinemas brasileiros apenas no início de 2024.

*O jornalista viajou a São Paulo com apoio da organização do evento.