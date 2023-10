Filme de Taylor Swift bate recorde de bilheteria em primeira semana | A TARDE

O documentário musical "Taylor Swift: The Eras Tour" obteve uma estreia recorde nas bilheteiras dos EUA e Canadá e arrecadou cerca de US$ 97 milhões em 3.850 salas de cinema.

O filme foi anunciado apenas seis semanas antes de seu lançamento e teve promoção mínima, principalmente nas redes sociais da cantora.

Este desempenho representa a maior estreia de um documentário musical na América do Norte, superando recordes anteriores, incluindo "Hannah Montana e Miley Cyrus - Show: O Melhor dos Dois Mundos" e "This Is It".

A estreia no Brasil está prevista para 3 de novembro. A estratégia de lançamento envolve exibições nos cinemas norte-americanos apenas às quintas, sextas, sábados e domingos, buscando plateias lotadas e ingressos mais caros.

Como o filme foi produzido independentemente, Taylor Swift compartilha uma parte significativa da receita. "O Exorcista: O Devoto" ficou em 2º lugar nas bilheteiras dos EUA, seguido por "Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso," "Jogos Mortais X," e "Resistência."