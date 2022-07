Franquia The Walking Dead anuncia série de Rick Grimes e Michonne

A franquia The Walking Dead vai ganhar um novo spin-off, dessa vez focado nos seus antigos protagonistas: o xerife Rick Grimes e a espadachim Michonne. A produção, que contará com os atores Andrew Lincoln e Danai Gurira, intérpretes dos personagens originais, foi anunciada de surpresa durante o painel da série original na San Diego Comic-Con, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 22. A série vai substituir um filme que seria produzido sobre a dupla, anunciado anteriormente.

A nova atração, ainda sem título, terá seis episódios inicialmente, no entanto, o canal AMC, que exibe a franquia nos Estados Unidos, não descreve a produção como uma série limitada, abrindo a possibilidade de mais temporadas.

Segundo o canal, além de atuarem, Lincoln e Gurira também serão produtores executivos da série. O papel de showrunner caberá a Scott M. Gimple, que coordena toda a franquia The Walking Dead.

Andrew Lincoln e Danai Gurira apareceram de surpresa no evento | Foto: Kevin Winter | Getty Images via AFP

“Eu tive a jornada mais extraordinária da minha vida ao interpretar Rick Grimes por boa parte da última década”, disse Andrew Lincoln em comunicado à imprensa. “As amizades que eu fiz pelo caminho são profundas e duradouras, então é ideal que eu possa completar minha história ao lado de Danai, Scott e o resto da família Walking Dead. Estou empolgado para retornar para a tela como Rick, me reencontrar com Danai como Michonne, e levar aos fãs uma história de amor épica.”

“Michonne e a família Walking Dead significam tanto para mim que é muito especial poder continuar a jornada desses personagens tão amados”, afirmou Danai Gurira. “Ao lado de Scott e Andy, na frente e atrás das câmeras, vamos entregar aos fãs de Walking Dead algo muito especial. Mal posso esperar para pegar a katana novamente”, declarou.

Conforme a AMC, a nova série vai mostrar os personagens transformados pelo mundo. “Separados pela distância, por um poder que não pode ser parado e pelos fantasmas de quem eles eram. Rick e Michonne são transportados para um outro mundo, construído em cima de uma guerra contra os mortos. E, no fim das contas, de uma guerra contra os vivos também.”

“Eles podem encontrar um ao outro em um lugar e em uma situação tão diferente de tudo o que eles já conheceram? Eles serão inimigos? Amantes? Vítimas? Vitoriosos? Sem um ao outro, eles estão vivos? Or vão descobrir que eles também são mortos-vivos?”, provoca a sinopse.

Mais novidades

Maior evento dedicado à cultura pop do mundo, a San Diego Comic-Con começou na quinta-feira, 21, e vai terminar no domingo, 24. Ao longo da programação, são anunciadas diversas novidades dentro da indústria do entretenimento. Após duas edições realizadas virtualmente devido à pandemia, cerca de 130.000 pessoas são esperadas na volta presencial.

Ainda sobre séries, o Prime Video exibiu mais detalhes de sua aguardada ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’, além de um trailer exclusivo e uma prévia de várias cenas. A produção vai estrear em mais de 240 países e territórios na sexta-feira, 2 de setembro, com novos episódios disponíveis semanalmente.

Já na área de cinema, a novidade é o lançamento de "Dungeons & Dragons". O estúdio Paramount mostrou prévias da versão cinematográfica baseada no jogo de RPG mais popular do mundo. Os atores Chris Pine, Hugh Grant e Rege-Jean Page, estrelas do filme, subiram ao palco para falar sobre o longa.

"Tem uma espécie de energia Spielbergiana, é como os filmes com os quais cresci nos anos 1980", declarou Pine.

Cenas do filme, que será lançado em março de 2023, mostram um grupo de ladrões erguendo cadáveres entre mortos e sendo obrigados a competir em um labirinto letal perseguidos por monstros diante de um público sedento por sangue.

Rege-Jean Page, que ganhou fama como galã da série da Netflix "Bridgerton", descreveu o rigoroso treinamento para as cenas de ação.

"Tive que empunhar uma espada, meus músculos estavam me matando e eu tinha a melhor bunda da minha vida", declarou, para delírio da audiência.

O filme teve seu primeiro trailer e pôster oficial revelados. Com roteiro e direção de Jonathan Goldstein e Francis Daley, a produção deve estrear nos cinemas americanos em 3 de março de 2023. A data de lançamento no Brasil não foi confirmada.