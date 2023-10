Globo de Ouro 2024 deve ser exibido no streaming | A TARDE

O CEO da Eldridge Industries, um dos novos acionistas do Globo de Ouro, Todd Boehly, disse ao Closing Bell que os direitos de exibição da próxima edição provavelmente ficarão com alguma plataforma de streaming. A transmissão da 81ª edição do prêmio ainda não tem emissora definida.

“Duvido que estaremos na NBC. Está acontecendo uma grande transição. O streaming está se tornando parte integrante do caminho para onde o mundo está indo”, disse Boehly, que continuou: “A flexibilidade que podemos ter em um ambiente de streaming é muito diferente do que podemos fazer em uma emissora de televisão”.

O CEO, no entanto, não revelou qual streaming ficará com os direitos da premiação. Em agosto deste ano, foi reportado que o Globo de Ouro estava com dificuldades de conseguir uma nova emissora.



Segundo relatos, as redes CBS, Fox, Netflix, Amazon, ABC/Disney+/Hulu, Apple TV+, as redes Turner (dos canais TNT e TBS) e o canal Roku também rejeitaram a transmissão, além da NBC, que encerrou sua parceria com a entidade no início de 2023.



O Globo Ouro 2024 está marcado para 7 de janeiro de 2024 e será o primeiro desde a dissolução da Hollywood Foreign Press, após anos de acusações de corrupção e suborno.