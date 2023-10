Gwyneth Paltrow usa estatueta do Oscar como peso de porta | A TARDE

Vencedora do Oscar de melhor atriz de 1999, Gwyneth Paltrow revelou que usa a estatueta como peso de porta do jardim de sua casa. O detalhe deixou internautas brasileiros furiosos, já que o prêmio poderia ter sido de Fernanda Montenegro, que naquele ano era a maior promessa contra da categoria pela atuação impecável em “Central do Brasil".

O detalhe curioso foi divulgado durante uma entrevista à revista Vogue, publicada nesta segunda-feira, 9. Durante a participação na série "73 Questions" da publicação, a artista mostrou a estatueta no jardim de sua casa e explicou: "É o meu peso de porta". Ela complementou de forma descontraída dizendo que o prêmio desempenha essa função "perfeitamente".

Mas esta não é a primeira vez que a atriz compartilha lugares inusitados onde mantém seu troféu. Em 2005, à Entertainment Weekly, ela contou que o Oscar estava "escondido no fundo da estante em meu quarto".

A vitória de Paltrow é bem contestada até os dias de hoje, assim como o filme "Shakespeare Apaixonado", que venceu outras seis categorias naquele ano, inclusive a de Melhor Filme, superando alguns longas que hoje são considerados clássicos como "O Resgate do Soldado Ryan", "A Vida é Bela" e "Além da Linha Vermelha".

Em 2020, a atriz Glenn Close, uma veterana de Hollywood com sete indicações ao Oscar, relembrou o momento em que Gwyneth Paltrow venceu Fernanda Montenegro e disse que a derrota “não fazia sentido".

"Eu me lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível em 'Central do Brasil', e pensei: O que? Não faz sentido", disse ela.