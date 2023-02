HBO Max anuncia aumento do preço da assinatura no Brasil

A HBO Max comunicou os clientes nesta terça-feira, 28, que os preços das assinaturas sofrerão reajuste a partir do dia 30 de março. A assinatura no plano multitelas passará de R$ 27,90 para R$ 34,90.

A atualização é válida tanto para assinantes novos quanto para os atuais. Segundo a empresa, "o aumento permitirá investir ainda mais em uma variedade de conteúdos de alta qualidade e novas produções para nossa audiência".

A plataforma chegou ao Brasil oferecendo promoção de 50% por tempo ilimitado. Para quem assinou com desconto de 50%, enquanto a assinatura for mantida, as condições seguem as mesmas.

Ou seja, para quem aproveitou a promoção, a assinatura passará de R$ 13,95 para R$ 17,45. "Esta é a primeira vez que a HBO Max aumenta seu preço para o plano mensal no Brasil desde seu lançamento, em junho de 2021", diz a empresa.