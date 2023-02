HBO Max confirma série derivada de ‘IT - A Coisa’

A HBO Max anunciou, nesta quinta-feira, 23, a produção da série dramática ‘Welcome to Derry' (título provisório), prelúdio do sucesso mundial de terror, “IT - A coisa”. Ainda não foi divulgada a data de estreia.

“Ambientada no mundo do universo "IT", de Stephen King, Welcome to Derry será baseada no romance "IT" de King e vai expandir a visão estabelecida pelo cineasta Andy Muschietti nos longas-metragens "IT" e "IT - Capítulo Dois"’, afirmou a HBO.



Diretor dos dois longas da franquia, Andy Muschietti irá dirigir vários episódios da série, incluindo o primeiro. O projeto da Warner Bros. Television, com o selo Max Original, também será desenvolvido pela irmã de Andy, Barbara Muschietti, que trabalhou com ele nos filmes e Jason Fuchs, que fez “IT - Capítulo Dois”.

Criador do universo de IT, Stephen King comemorou o projeto. "Estou animado que a história de Derry, a cidade mais assombrada do Maine, continue, e estou feliz que Andy Muschietti esteja supervisionando as festividades aterrorizantes, junto com um grupo de gênios, incluindo sua talentosa irmã, Barbara. Balões vermelhos por toda parte!", afirmou.

"Quando adolescentes, nos revezamos na leitura dos capítulos de 'IT' de Stephen King até que o grosso livro se desfez em pedaços. 'IT' é uma história épica que contém multidões, muito além do que poderíamos explorar em nossos filmes 'IT' . Mal podemos esperar para compartilhar as profundezas do romance de Steve, com todo o seu coração, humor, humanidade e horror", comentaram Andy e Barbara Muschietti.

Jason Fuchs acrescentou: "Ser capaz de retornar ao mundo do meu romance de terror favorito de todos os tempos e ajudar a construir o universo cinematográfico excepcionalmente brilhante criado por Andy e Barbara é mais do que uma grande oportunidade, é um sonho que virou realidade…ou, talvez mais apropriadamente, um pesadelo."

Fuchs será responsável por escrever o roteiro do primeiro episódio, baseado em uma história de Andy Muschietti, Barbara Muschietti e ele mesmo. Além disso, Jason Fuchs e Brad Caleb Kane irão co-dirigir o projeto, que junto com Andy Muschietti e Barbara Muschietti (através de sua produtora Double Dream, que tem um acordo global com a WBTV), serão os produtores executivos.