Jena Malone diz ter sofrido abuso sexual em gravações de filme

A atriz Jena Malone, que interpretou Johanna Manson em 'Jogos Vorazes', falou em sua rede social, na terça-feira, 28, que teria sido abusada sexualmente durante as gravações do filme.

Na publicação da atriz mostra uma foto dela em uma plantação no interior de Paris, na França. A legenda está explicando que a imagem foi capturada quando as gravações de "Jogos Vorazes: A Esperança – O Final" tinham terminado.

De acordo com Jena, ela havia passado por um mau momento devido a um término e que tinha sofrido abuso sexual por uma pessoa que trabalhava com ela, mas não especifica quem era esta pessoa.

"Eu estava tão grata por esse projeto, pelas pessoas de quem me aproximei e esse papel incrível que consegui interpretar. Uma mistura turbulenta de emoções que só agora estou aprendendo a lidar. Queria que [o projeto] não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas essa é a verdadeira selvageria da vida, eu acho. Como manter o caos com a beleza. Eu trabalhei muito duro para me curar e aprender, pela justiça restaurativa, como fazer a paz com a pessoa que me violou e fazer a paz comigo”, disse a atriz.

Jena ainda falou que está sendo difícil falar do filme Jogos Vorazes e sobre sua personagem sem lembrar o momento traumático, mas que está pronta para seguir em frente.