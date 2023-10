"Jogos Mortais X" fica atrás de "Patrulha Canina 2" na bilheteria | A TARDE

"Jogos Mortais X" ficou atrás de "Patrulha Canina 2: Um Filme Superpoderoso" na bilheteria dos Estados Unidos. A animação arrecadou US$23 milhões em seu final de semana de estreia.

Enquanto isso, o décimo filme da franquia de terror, que também entrou em cartaz no país na última sexta-feira, 29, registrou US$18 milhões.



"Resistência", outra estreia de destaque da semana e que está sendo bem avaliada pela crítica, arrecadou US$14 milhões, fechando o pódio do período.



A lista das cinco maiores bilheterias do final de semana conta também com "A Freira 2" e "The Blind", que arrecadaram US$4,675 e US$4,119 milhões, respectivamente.