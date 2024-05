Kevin Spacey vai enfrentar novo julgamento por assédio sexual | A TARDE

O ator Kevin Spacey vai enfrentar outro julgamento por assédio sexual em 2025, no Reino Unido. O juiz David Cook decidiu na manhã desta terça-feira, 7, que o caso irá a júri, após um erro dos advogados de Spacey quase ter resultado em um veredito a favor do seu acusador. As informações são da Variety.

Spacey está sendo processado na Suprema Corte de Londres por um homem, que não pode ser identificado por razões legais, que alega que em 2008 ele foi agredido sexualmente pela estrela de Hollywood. O incidente, de acordo com a denúncia, causou "danos psiquiátricos e outros prejuízos monetários" ao acusador, que pede por compensação financeira da parte do ator. O ator negou as alegações.

O processo corre desde 2022, mas os advogados de Spacey não apresentaram os documentos de defesa do ator no prazo estabelecido pela corte britânica. Ordinariamente, o erro levaria a um veredito a favor do acusador, mas o juiz Cook decidiu que marcar um julgamento seria “no interesse da justiça do caso”.



No ano passado, Spacey foi inocentado de nove acusações criminais no Reino Unido, incluindo assédio sexual e estupro. O julgamento em questão não incluía a denúncia no centro deste novo processo.

