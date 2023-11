“Meu nome é Gal” terá sessão com ingresso a R$ 5 | A TARDE

No mês em que a morte de Gal Costa completa um ano, o Cine Glauber Rocha vai exibir a cinebiografia da cantora baiana, com preço popular. Pelo segundo domingo seguido, “Meu nome é Gal”, de Dandara Ferreira e Lo Politi, estará em cartaz na matinê, com exibição às 10h30, com ingressos por R$ 5.

Com a atriz Sophie Charlotte no papel principal, a trama acompanha a jornada da cantora na transição entre a tímida Gracinha e a artista Gal Costa, durante os anos violentos, inovadores e estonteantes que ajudaram a dar forma à sua música. O convívio com Caetano, Gil e Bethânia, a mudança para o Rio de Janeiro, a conquista do domínio de palco, tudo estará nas telas.

A programação deste domingo, 12, traz ainda a animação “Trolls 3” e o filme baiano “Pau Brasil”, de Fernando Belens, que conversará com o público após a sessão. Uma adaptação do romance, o longa é a atração do Cineclube Glauber Rocha.

Serviços O que: Matinê com “Meu nome é Gal” e “Trolls 3” Quando: domingo (12/11), 10h30 Onde: Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves) Preço: R$ 5 (vendas apenas na bilheteria)