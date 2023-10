Morre Michael Gambon, ator que viveu Dumbledore em "Harry Potter"

Michael Gambon, ator conhecido por interpretar Albus Dumbledore na franquia dos filmes "Harry Potter", morreu aos 82 anos nesta quinta-feira, 28. Ele passou a dar vida ao personagem a partir do terceiro longa da série, “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, após a morte de Richard Harris, em 2002.

A morte do ator foi confirmada pela família em uma declaração emitida pela agente de relações públicas Clair Dobbs. De acordo com a agência de notícias PA Media, ele morreu “pacificamente no hospital”.



“Estamos arrasados ​​em anunciar a perda de Sir Michael Gambon", disse a declaração em nome de sua esposa Lady Gambon e de seu filho Fergus.



Sir Michael John Gambon nasceu em Dublin, Irlanda, e começou a atuar no palco no início dos anos 1960. Mais tarde, estreou na TV e no cinema. Entre seus papéis notáveis estão o líder psicótico da máfia em "O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante", de Peter Greenaway, em 1989, e o idoso rei George V, em "O Discurso do Rei", de Tom Hooper, em 2010.